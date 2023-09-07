В райцентре под Воронежем свадебная драка перегородила дорогу

В Борисоглебске на улице Чкалова во вторник, 5 сентября, прямо на проезжей части дороги случилась необычная драка. Очевидцы сообщили, что она случилась возле одного из местных ресторанов.

Выясняли отношения гости свадьбы. Почему им пришло в голову помахать кулаками прямо на проезжей части, непонятно. Водителям пришлось ждать, пока агрессивные гости свадьбы успокоятся. Особо нетерпеливые пустились в объезд.

В региональном ГУ МВД отметили, что конфликт произошел между двумя молодыми людьми. При этом тяжелых травм друг другу они не нанесли, во всяком случае в больницу никто не попал.