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НовостиПроисшествия7 сентября 2023 10:58

В райцентре под Воронежем свадебная драка перегородила дорогу

В городе Борисоглебск Воронежской области драка на свадьбе растянулась на всю проезжую часть улицы
Олег КУЗНЕЦОВ

В Борисоглебске на улице Чкалова во вторник, 5 сентября, прямо на проезжей части дороги случилась необычная драка. Очевидцы сообщили, что она случилась возле одного из местных ресторанов.

Выясняли отношения гости свадьбы. Почему им пришло в голову помахать кулаками прямо на проезжей части, непонятно. Водителям пришлось ждать, пока агрессивные гости свадьбы успокоятся. Особо нетерпеливые пустились в объезд.

В региональном ГУ МВД отметили, что конфликт произошел между двумя молодыми людьми. При этом тяжелых травм друг другу они не нанесли, во всяком случае в больницу никто не попал.