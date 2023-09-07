В Воронеже пойманного на афере с помощью бойцам СВО чиновника выпустили из СИЗО

В суде решили, что экс-чиновник два месяца может побыть на свободе. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В Центральном районном суде приняли решение выпустить из СИЗО бывшего первого заместителя директора казенного учреждения «Гражданская оборона, защита населения и пожарная безопасность Воронежской области» Валентина Плахотина. С таким ходатайством выступил следователь, ведущий его дело. На свободе Плахотин будет находиться, как минимум, до конца октября. В ближайшие почти два месяца ему запрещено общаться с людьми, на которых он теоретически может оказать давление, а также приходить на бывшее место работы.

Напомним, Плахотина задержали в середине мая по подозрению с махинациями, связанными с закупкой и поставкой амуниции и гуманитарной помощи для бойцов в зону СВО. Позднее оценили ущерб от его действий, он составил, как минимум, 8 миллионов рублей. Экс-чиновнику придется отвечать по части 4 статьи 159 УК РФ, карающей за мошенничество в особо крупном размере (максимальное наказание – до десяти лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей). Кстати, вскоре после увольнения Плахотина сменился и шеф учреждения, где он работал. Директором вместо Михаила Гусева стал Юрий Гущин.