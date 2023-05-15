В Воронеже задержали первого замдиректора региональной ГО и пожарной безопасности

Из архива КП Фото: из архива «КП»

Силовиками в ходе оперативных мероприятий был задержан первый замдиректора казенного учреждения «Гражданская оборона, защита населения и пожарная безопасность Воронежской области». Информацию об этом «Комсомольской правде» подтвердил источник, знакомый ситуацией 15 мая.

По предварительным данным, чиновника заподозрили в коррупционных схемах с поставками амуниции и гуманитарной помощи для бойцов на спецоперацию. Силовики выявили преступление во взаимодействии с региональной властью. Возбуждено уголовное дело. По какой статье, пока информация не раскрывается. Вполне вероятно, что первый замдиректора не единственный причастный к преступлению.

В облправительстве прокомментировали инцидент. Там отметили, что подозреваемые в правонарушениях сотрудники уволены. Власти региона и дальше будут настаивать на прозрачности и объективности всех видов бюджетных затрат.

- Правительство Воронежской области продолжает системную работу, направленную на снижение числа коррупционных правонарушений в региональных органах власти. Одним из результатов такой деятельности является максимальное содействие правоохранительным органам, которые сейчас расследуют коррупционные деяния в одном из областных подведомственных учреждений, - пояснили в правительстве региона.