Почетными гражданами Воронежа стали сенатор-строитель и экс-глава регионального МВД

В Воронеже определились с обладателями звания Почетного гражданина города в 2023 году.Ими стали сенатор Сергей Лукин и генерал-лейтенанта милиции в отставке Виктор Тройнин. За их кандидатуры проголосовали депутаты городского парламента 6 сентября.

Ранее Общественная палата Воронежа внесла в горДуму четыре кандидатуры на звание Почетного гражданина. Среди них также была 27 лет возглавлявшая ВООБО «Многодетная семья» Татьяна Захарова и заслуженный врач РФ Петр Кошелев.

До этого в 2021 году эту награду присвоили гимнастке Ангелине Мельниковой, завоевавшей золото Олимпиады в Токио. А в 2022 году отметили руководителя кафедры акушерства и гинекологии ВГМУ имени Н.Н. Бурденко Ирину Коротких.