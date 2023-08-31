Четыре человека претендуют на звание Почетного гражданина Воронежа

Общественная палата Воронежа внесла в муниципальный парламент четыре кандидатуры на звание Почетного гражданина в 2023 году. Об этом информирует пресс-служба гордумы.

В список вошли – 27 лет возглавлявшая ВООБО «Многодетная семья» Татьяна Захарова, заслуженный врач РФ Петр Кошелев, заслуженный юрист РФ Виктор Тройнин и сенатор Сергей Лукин. Парламентарии сделают свой выбор 6 сентября в ходе заседания Воронежской городской Думы.

Напомним, что в 2021 году эту награду присвоили гимнастке Ангелине Мельниковой, завоевавшей золото Олимпиады в Токио. А в 2022 году отметили руководителя кафедры акушерства и гинекологии ВГМУ имени Н.Н. Бурденко Ирина Коротких.