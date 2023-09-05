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НовостиПроисшествия5 сентября 2023 13:45

В Воронеже возбудили уголовное дело об убийстве после пропажи подростка 16 лет

Сотрудники воронежского управления Следственного комитета завели уголовное дело об убийстве, чтобы облегчить поиски Даниила Евтеева
Юрий КОЗЛОВ
Сотрудники Следственного комитета разыскивают 16-летнего подростка вместе с полицейскими.

Сотрудники Следственного комитета разыскивают 16-летнего подростка вместе с полицейскими.

Фото: из архива «КП»

Воронежские следователи возбудили уголовное дело об убийстве по факту исчезновения без вести 16-летнего Даниила Евсеева. Об этом сообщили в региональном управлении СК.

- В рамках возбужденного уголовного дела наши сотрудники вместе с полицейскими проводят комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств ЧП и места нахождения подростка, - сообщили в пресс-службе регионального управления СК.

Надо сказать, что пугающее название уголовного дела в данном случае не означает, что у следователей есть какие-либо факты, свидетельствующие, что подросток мог быть убит. Просто такая серьезная статья УК открывает возможность эффективнее и быстрее проводить его поиски.

Напомним, 16-летний Даниил Евсеев 23 августа ушел из дома в Железнодорожном районе Воронежа, с тех пор родные ничего о нем не знают. Ранее мальчик ни разу не пропадал.