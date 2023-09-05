В Воронеже возбудили уголовное дело об убийстве после пропажи подростка 16 лет

Сотрудники Следственного комитета разыскивают 16-летнего подростка вместе с полицейскими. Фото: из архива «КП»

Воронежские следователи возбудили уголовное дело об убийстве по факту исчезновения без вести 16-летнего Даниила Евсеева. Об этом сообщили в региональном управлении СК.

- В рамках возбужденного уголовного дела наши сотрудники вместе с полицейскими проводят комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств ЧП и места нахождения подростка, - сообщили в пресс-службе регионального управления СК.

Надо сказать, что пугающее название уголовного дела в данном случае не означает, что у следователей есть какие-либо факты, свидетельствующие, что подросток мог быть убит. Просто такая серьезная статья УК открывает возможность эффективнее и быстрее проводить его поиски.

Напомним, 16-летний Даниил Евсеев 23 августа ушел из дома в Железнодорожном районе Воронежа, с тех пор родные ничего о нем не знают. Ранее мальчик ни разу не пропадал.