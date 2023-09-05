В Воронеже ищут 16-летнего парня, ушедшего из дома две недели назад

Фото со страницы поискового отряда «ЛизаАлерт Воронежская область» в VK.

Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт Воронежская область» просят жителей регионального центра помочь найти 16-летнего Даниила Евтеева. Юноша живет в Железнодорожном районе Воронежа. 23 августа он ушел из дома в неизвестном направлении, и после перестал выходить на связь с родственниками. Ничего подобного ранее с ним не происходило.

Приметы Даниила Евтеева: рост 175 см, нормальное телосложение, светло-русые волосы и голубые глаза. В день исчезновения он был одет в светлую толстовку, темные спортивные штаны и темные кроссовки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о том, где может находиться Даниил или видел его в последние две недели, просят позвонить по бесплатным телефонам 8-800-700-54-52 (волонтеры) или 112 (служба спасения).