Edutoria запускает бесплатный курс по GigaChat: научись применять нейросетевую модель в работе и жизни

Образовательная платформа Edutoria от Сбера разработала бесплатный образовательный курс «GigaChat: нейросетевая модель для маркетологов и не только», который поможет эффективно применять GigaChat для решения рабочих и жизненных задач. Курс подойдёт представителям разных профессий, и чтобы его пройти, надо зарегистрироваться с помощью CберID.

В рамках курса эксперты Сбера проведут полный обзор GigaChat: что это такое, как он устроен и как корректно формулировать запрос.Пользователи также смогут разобраться в направлениях развития искусственного интеллекта во всём мире; узнать, почему бизнесу выгодно внедрять нейросетевые модели в свои процессы и какие кейсы интеграций уже существуют.

Наталья Журавлёва, директор Центра индустрии образования Сбербанка:

«Сейчас крайне важна высокая цифровая грамотность, которая позволяет управлять искусственным интеллектом и решать порой сложные задачи, например, по оптимизации большого объёма данных за считанные минуты. Мы верим, что такие технологии позволят людям создавать новые креативные решения в современном цифровом мире. Важно отметить, что курс подойдёт всем без исключения, даже тем, кто раньше никогда не пользовался и не работал с нейросетями».

При прохождении курса можно будет сразу применить полученные знания на практике и решить несколько важных маркетинговых задач при формировании промптов (язык, на котором мы говорим с нейросетевыми моделями). Также будут детально рассмотрены такие аспекты, как правовое регулирование, подготовка контент-плана, написание текстов в различных форматах (посты для соцсетей, e-mail-рассылки, статьи) и генерирование изображений.