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НовостиОбщество5 сентября 2023 12:34

В Воронеже пять дней будут перекрывать движение на участке улицы Космонавтов

Сделают это, чтобы не мешать строителям
Юрий КОЗЛОВ
Дорогу на улице Космонавтов сначала перекроют на одной ее стороне, потом на другой.

Дорогу на улице Космонавтов сначала перекроют на одной ее стороне, потом на другой.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 9 по 14 сентября нельзя будет проехать по участку улицы Космонавтов. Движение транспорта перекроют, чтобы не мешать строительству примыкания дорожного полотна у железнодорожных путей.

С 00.00 субботы, 9 сентября, до 00.00 четверга, 14 сентября нельзя будет проехать по одной стороне проезжей части. А с 00.00 вторника, 12 сентября, до 00.00 пятницы, 15 сентября будет перекрыта другая сторонаю

Проезжать в этом месте в эти дни нужно будет, ориентируясь на временные дорожные знаки.

Напомним, с полудня 4 сентября на неопределенный срок перекрыли движение транспорта на участке от улицы Хользунова до улицы Лизюкова. Там проводят переустройство сетей теплоснабжения.