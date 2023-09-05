В Воронеже пять дней будут перекрывать движение на участке улицы Космонавтов

Дорогу на улице Космонавтов сначала перекроют на одной ее стороне, потом на другой. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 9 по 14 сентября нельзя будет проехать по участку улицы Космонавтов. Движение транспорта перекроют, чтобы не мешать строительству примыкания дорожного полотна у железнодорожных путей.

С 00.00 субботы, 9 сентября, до 00.00 четверга, 14 сентября нельзя будет проехать по одной стороне проезжей части. А с 00.00 вторника, 12 сентября, до 00.00 пятницы, 15 сентября будет перекрыта другая сторонаю

Проезжать в этом месте в эти дни нужно будет, ориентируясь на временные дорожные знаки.

Напомним, с полудня 4 сентября на неопределенный срок перекрыли движение транспорта на участке от улицы Хользунова до улицы Лизюкова. Там проводят переустройство сетей теплоснабжения.