В правительстве Воронежской области подписали указ об увольнении Виталия Шабалатова

Фото - Правительство Воронежской области

Замгубернатора – первый заместитель председателя правительства Воронежской области Виталий Шабалатов теперь уже официально с 4 сентября покинул свой пост. Об этом рассказали в региональном правительстве.

Указ подписал губернатор Александр Гусев. Тем самым Виталий Шабалатов досрочно освобождён от занимаемой должности. В облправительстве отметили, что инициатором этого стал сам работник.

Напомним, об уходе Виталия Шабалатова стало известно в конце прошлой недели. Чиновник прокомментировал свою отставку «Комсомольской правде», признавшись, что принял решение в связи с новым этапом карьеры. Он отметил, что 13 лет был вместе с нынешним губернатором Александром Гусевым, совместно удалось реализовать важные инвестпроекты и решать проблемы.

Также Виталий Алексеевич высоко оценил перспективы развития Воронежской области.

- Считаю, что у нас удачно сложена структура экономики. Очень солидный аграрный сектор, по оценкам специалистов, он замыкает тройку лучших во всей стране. Также у нас еще с советских времен остался хороший задел по перерабатывающей и обрабатывающей промышленности, строительной сфере, «оборонке». Этот потенциал в значительной степени помог нам преодолеть последствия эпидемии коронавируса и санкций. И даже позволил расти по доходам бюджета и объемам производства, - отметил Виталий Шабалатов.