«Все будет нормально, не переживайте»: Виталий Шабалатов прокомментировал свою отставку

Виталий Шабалатов. Фото: с портала правительства Воронежской области.

Первый заместитель губернатора Воронежской области Виталий Шабалатов подал заявление по собственному желанию. Официально он уйдет со своего поста в понедельник, 4 сентября. Эту информацию «КП-Воронеж» подтвердил сам Виталий Алексеевич.

- Я 13 лет отработал в региональном правительстве. Прошел по служебной лестнице от рядового помощника до первого заместителя губернатора. Теперь наступает новый этап карьеры, - прокомментировал свою отставку Виталий Шабалатов.

О том, куда он уходит, Виталий Алексеевич не сообщил.

- Деньги и кадровые вопросы требуют тишины, - сказал он по этому поводу.

Виталий Шабалатов по нашей просьбе подвел краткие итоги своей работы в областном правительстве.

- 13 лет вместе с Александром Викторовичем Гусевым, много хороших дел можно вспомнить – в частности, реализованы важные инвестпроекты. На новом витке карьеры, думаю, останемся партнерами. Целая эпоха кончилась. С тех пор кардинально изменилась политическая и экономическая ситуация и в России, и во всем мире. Главное, чем горжусь – пожалуй, решение проблемы обманутых дольщиков. Во время этого процесса мы разработали целую модель законодательства. На ее базе над решением той же проблемы работали другие регионы России. Нас тогда поддержал Алексей Гордеев, тогда он был губернатором, дал определенные полномочия, ресурсы. Также удалось зачистить незаконные стройки. Сейчас не возводят здания просто там, где захотят. Был еще недавно в ходу термин «архитектурный бандитизм», сейчас его уже стали забывать.

Также Виталий Алексеевич оценил перспективы развития Воронежской области:

- Считаю, что у нас удачно сложена структура экономики. Очень солидный аграрный сектор, по оценкам специалистов, он замыкает тройку лучших во всей стране. Также у нас еще с советских времен остался хороший задел по перерабатывающей и обрабатывающей промышленности, строительной сфере, «оборонке». Этот потенциал в значительной степени помог нам преодолеть последствия эпидемии коронавируса и санкций. И даже позволил расти по доходам бюджета и объемам производства.

Кандидатуру своего преемника Виталий Шабалатов не смог назвать.

- Уверен, что Александр Викторович будет очень тщательно будет подходить к решению этого кадрового вопроса. Один губернатор не может все сектора закрыть, нужен грамотный помощник. Все будет нормально, не переживаете, - оптимистично подытожил Виталий Алексеевич.