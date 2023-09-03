В Воронеже уволили обвиняемого во взятках главу миграционного управления

Уволили начальника управления по вопросам миграции, которого обвиняют в коррупции, об этом сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

- Уволен по отрицательным мотивам, - уточнили в ведомстве.

Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, начальника миграционного управления заподозрили в получении взяток за незаконный въезд на территорию страны украинцев. О задержании полицейского стало известно 29 июня. Уголовное дело на него возбудили по материалам регионального управления ФСБ. Бывшего правоохранителя обвиняют в двух эпизодах получения взяток за выдачу иностранцам разрешений на временное пребывание в России.

Экс-полицейский останется в СИЗО до 27 октября - Ленинский райсуд удовлетворил ходатайство следствия о продлении меры пресечения.