В Воронеже задержан начальник управления по вопросам миграции МВД за взятку

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

В поле зрения силовиков попал начальник управления по вопросам миграции МВД России по Воронежской области Сергей Червонцев. Высокопоставленного полицейского задержали по подозрению в получении взятки. Информацию корреспонденту «Комсомольской правды» подтвердил собственный источник 29 июня.

Он уточнил, что по материалам регионального управления ФСБ возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ. В данный момент проводятся следственные действия. Червонцев курировал на уровне региона контроль, надзор и оказание госуслуг в сфере миграции.

При каких обстоятельствах был задержан Червонцев, пока неизвестно. Равно как и находится ли он в СИЗО. Следим за развитием событий.