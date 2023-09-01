В Воронеже выставили на продажу за 25 млн стоматологическую клинику

В Воронеже готовы продать за 25 миллионов рублей стоматологическую клинику в Ленинском районе на улице 40 лет Октября, 8. Ее площадь – 327 квадратных метров. Объявление о продаже разместили на сайте «Авито».

Продавец утверждает, что клиника полностью оборудована установками фирмы SIGER, которые были в эксплуатации полгода. Там установлен рентгенологический аппарат, аппарат компьютерной томографии Gendex GXDO-700. В клинике есть стерильное отделение и зуботехническая лаборатория.

Клиника располагается в трехэтажном здании, на улице возле него есть бесплатная парковка. Внутри медучреждения тоже все, по словам продавца, хорошо - чистовая отделка, центральное отопление. Помещение находится в собственности владельца, который сейчас хочет с ним расстаться, более десяти лет.

Напомним, ранее в Воронеже выставили на продажу пивзавод за 21 миллион рублей.