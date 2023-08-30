В Воронеже стала известна программа фестиваля «Город-сад»

Организаторы фестиваля обещают интересные и полезные акции, а также много концертов. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Стала известна программа фестиваля «Город-сад», который пройдет в Центральном парке Воронежа 2 и 3 сентября.

Выставочная экспозиции будет и в субботу, и в воскресенье работать с 10.00 до 19.00. Напомним, городская администрация подготовила интересную композицию, фишкой которой станет огромная фигура «Рыба». А торжественная церемония открытия фестиваля начнется 2 сентября в 11.00. В ней предполагают участвовать губернатор Александр Гусев и руководитель регионального департамента природных ресурсов и экологии Наталья Ветер.

Днем 2 сентября для посетителей Центрального парка пройдет скрипичный концерт «Вальс цветов», мастер-класс по ландшафтному дизайну, арома-шоу «Сад ароматических трав». На фестивале выступят спикеры из ВГУ, участники Клуба владельцев собак-проводников «Белый Бим», специалисты регионального Центра профилактики здоровья. С 17.00 до 18.30 в Зеленом театре пройдет концерт группы «Фрукты».

3 сентября состоится эко-дефиле, на нем покажут коллекцию моделей из переработанных материалов, а также мастер – класс по художественной ковке. А еще пройдет презентация вышитой карты Воронежской области от ее автора Натальи Шлявской. В середине дня подведут итоги фестиваля и торжественно наградят победителей. Кроме того, на сцене «Зеленого театра» выступят творческие коллективы Воронежской области, студенты Воронежского хореографического училища и артисты Воронежского государственного театра оперы и балета и Национальный академический народный хор Республики Беларусь имени Г.И. Цитовича.

Более подробно о программе двух дней фестиваля можно узнать здесь.

Кроме того, организаторы приготовили обширную программу интерактивных выступлений и мастер – классов в парке. Ее обещают опубликовать позднее.