В центре Воронежа на фестивале «Город – Сад» установят огромную «Рыбу»

На фестивале «Город-Сад», как всегда, будет на что полюбоваться. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

На планерке в мэрии под председательством главы города Вадима Кстенина обсудили вопросы безопасности горожан, а также скорое проведение в Воронеже международного фестиваля «Город-сад».

Вадим Кстенин выслушал доклады о ЧП, случившихся за неделю, и о подготовке к фестивалю «Город-Сад». Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Заместитель руководителя МКУ «Управления по делам ГО и ЧС» Юрий Климов сообщил, что с 21 по 28 августа в ЕДДС поступили 5198 обращений граждан. По ним оперативная группа и спасатели выезжали 73 раза. Также Юрий Николаевич рассказал о проведении городских соревнований «Школа безопасности – 2023» среди команд преподавателей ОБЖ. Это мероприятие прошло на базе поисково-спасательного отряда МКУ «Управление по делам ГО ЧС».

Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Дмитрий Буханцев выступил с докладом об оперативной ситуации в Воронеже. Он рассказал, что за минувшую неделю в областном центре зарегистрировали 248 преступлений, из них 113 раскрыли. Кроме того, произошло 251 ДТП. Автоинспекторы составили 820 административных протоколов за нарушение правил дорожного движения.

БЕЗОПАСНОСТЬ БУДУТ ОБЕСПЕЧИВАТЬ 200 ОХРАННИКОВ

На предстоящих выходных, 2 и 3 сентября, в воронежском Центральном парке пройдет международный фестиваль садов и цветов «Город – Сад». О ходе подготовки парка и городской экспозиции рассказала руководитель управления экологии Галина Воробьева.

Фестиваль пройдет в нашем городе уже в 13-й раз. Он будет посвящен Году педагога и наставника, 100-летию со дня образования биосферного заповедника имени Василия Пескова и 400-летию со дня рождения святителя Митрофана Воронежского. В 2023 году участники фестиваля будут соревноваться в семи номинаций. Уже подали 182 заявки для участия. Организатором форума традиционно выступает Правительство Воронежской области.

Галина Леонидовна отметила, что в ходе подготовки и проведения мероприятия особое внимание будут уделять обеспечению безопасности.

– Ежедневно будут работать 200 сотрудников частного охранного предприятия. Планируется двойное ограждение парка турникетами. Также организуют 10 эвакуационных выходов, входные группы оборудуют рамками и ручными металлодетекторами, – сообщила руководитель управления экологии. – В дни проведения основных мероприятий утром будут проводить кинологическое обследование территории, а ночью парк будет полностью закрыт для посетителей.

Галина Воробьева. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

«ГОРОДСКОЙ ЭКСПОЗИЦИЕЙ НА ЭТОТ РАЗ СТАНЕТ РЕКА УСМАНЬ»

Воронежский центральный парк - уникальная открытая природная площадка, где проводят самые масштабные мероприятия в городе. Для поддержания территории в надлежащем состоянии ежедневно проводят работы по его благоустройству.

– Обновление парка идет по плану. Так, в 2022 и 2023 году отремонтировали стационарный туалет и установили модульный, обустроили систему видеонаблюдения и автополива. Озеленение, ремонт пешеходных дорожек, строительство площадки для выгула собак – это лишь малая часть проведенных на территории Центрального парка работ, – рассказала Галина Воробьева.

Выставочные композиции администрации Воронежа неоднократно завоевывали Гран-при фестиваля и в этом году также поборются за эту награду. Городская экспозиция посвящена 100-летию Воронежского биосферного заповедника имени Василия Пескова. Она будет называться «Заповедные места».

– Тематическая экспозиция площадью 125 квадратных метров и высотой 3,6 метра по замыслу представляет собой водную экосистему реки Усмань. На площадке будут представлены малые архитектурные формы. Это семь «Цветов нимфеи» переменной высотой от 2,8 до 3,6 метров и большой арт-объект «Рыба», – поделилась деталями масштабной экспозиции Галина Воробьева.

Галина Леонидовна добавила, что арт-объект «Рыба» будет представлять собой металлическую каркасную конструкцию и будет достаточно внушительных размеров – 3,2 м на 3,2 метра. Вся композиция с наступлением сумерек будет подсвечиваться. В связи с тем, что работы по созданию городской экспозиции очень трудоемки, ее уже начали монтировать. После проведения фестиваля огромная «Рыба» останется в парке.

Торжественное открытие фестиваля начнется 2 сентября в 11.00 на малой сцене, установленной у озера. В этот день запланированы работа жюри, тематические мастер-классы, концерты творческих коллективов, в том числе, городская музыкально-поэтическая программа «Мы построим Ковчег с парусами надежды».

На следующий день, 3 сентября, для гостей фестиваля городским управлением культуры в Зеленом театре с 13.00 до 19.00 подготовлена тематическая программа с участием творческих коллективов.