В Воронеже к зоне массового отключения воды добавили еще 10 домов

Еще в 10 домах Воронежа воды, скорее всего, не будет до утра 27 августа. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В зону масштабного отключения воды в связи со строительством дороги от улицы Шишкова до Тимирязева попали еще десять домов. Об этом сообщили в мэрии Воронежа.

Воды, скорее всего, до утра воскресенья, 27 августа, не будет теперь еще и по следующим адресам:

ул. Революции 1905 года, дома 31е, 45, 47, 49, 51;

ул. Шишкова, дома 73, 75;

ул. 9 января, 87;

ул. Хользунова, 12;

ул. Куколкина, 33.

Кроме того, снизили давление воды по еще двум адресам: Московский проспект, 20 и улица Варейкиса, 76. Там возможны два варианта развития событий. Первый – вода сохраняется на нижних этажах, но исчезает в верхних. Второй – в квартирах ее совсем не будет. Вода тогда сохранится только в подвале или в техподполье.

В мэрии пояснили, что первоначально в этих домах в «РВК-Воронеж» не планировали отключать воду в связи со строительством дороги. Однако возникла техническая проблема. Воду не позволили сохранить проблемы с запорной арматурой. Не исключено, что, если их решат, краны в вышеперечисленных домах радостно заурчат и раньше утра 27 августа. Но еще больше вероятность, что этого не случится.