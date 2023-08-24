Масштабное отключение холодной воды произойдет вечером 25 августа в Воронеже

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

С вечера 25 до утра 27 августа будет ограничено холодное водоснабжение в Центральном, а также части Коминтерновского и Ленинского районов. Об этом рассказали в «РВК-Воронеж».

Неудобства временные, предупредили в компании. Связаны они со строительством новой дороги от улицы Шишкова до улицы Тимирязева. Там будут специалисты в это время будут переключать четыре магистральных водовода диаметром 800мм, 700мм и 500мм.

Воду отключат в домах в 22:00 25 августа. Ее не будет до утра 27 августа.

Горожан попросили запастись водой. Техническую можно будет набрать в пунктах подвоза. Адреса сообщат дополнительно.

О том, какие дома попадут под ограничения, читайте здесь.