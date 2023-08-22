Старшеклассники Воронежской области начнут изучать СВО на уроках истории

Бои в зоне СВО уже стали темой школьного учебника. Фото: Александр КОЦ

В Воронежской области ученики 10-х и 11-х классов будут учить историю по новым учебникам, где есть раздел, посвященный теме СВО. Книги обещают выдать школьникам бесплатно. На новые учебники истории потратили из областного бюджета 52 миллиона рублей. Об этом сообщила руководитель регионального департамента образования, науки и молодежной политики Наталья Салогубова.

Новые учебники будут состоять из четырех томов. Первым будет «История России» для 10 класса за период с 1914 по 1945 годы, вторым – книга с тем же названием, но уже для 11 класса – о событиях с 1945 года по настоящее время. Кроме того, будет два тома по всеобщей истории. Главы про 1970-2000 годы в новых учебниках кардинально переработаны. Отдельный раздел будет посвящен новейшей истории – причинам начала СВО, вхождению в состав России новых регионов, а также современному развитию нашей страны.

Кстати, скоро вместо привычного ОБЖ в Воронеже, как и во всей России, появится предмет «Основы безопасности и защита Родины». К его преподаванию планируют привлечь педагогов, побывавших на СВО. Предполагают, что новый предмет начнут изучать в сентябре 2024 года.

Кроме того, вместо многообразия учебных программ образовательный процесс собираются приводить к единым стандартам. Касается это пособий по русскому языку, обществознанию, литературе, географии и ОБЖ.

Напомним, перед новым учебным годом охранников воронежских школ ждут внезапные проверки. Если кто-то их не выдержит, их организации могут лишиться контракта.