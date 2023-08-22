В Воронеже внезапно проверят охранников школ на готовность к нападениям и ЧП

Задача проверок – сделать все, чтобы не возникло ЧП во время учебного года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

О внезапных проверках качества охраны школ перед новым учебным годом рассказала руководитель регионального департамента образования Наталья Салогубова. Они намечены на 29 и 30 августа. Причем пройдут проверки не только в школах, но и детсадах, а также в учреждениях среднего профессионального образования.

Охранников протестируют на готовность противостоять разнообразным ЧП, вплоть до вооруженных нападений. Делать это будут сотрудники некоей подведомственной департаменту образования организации.

Наталья Салогубова сообщила, что действия охранников будут оценивать не только по скорости нажатия тревожной кнопки, но и по другим критериям. В частности, оперативности установки запорного устройства на двери, расстановки столов в виде баррикад, чтобы помешать продвижению преступника по зданию школы.

Решение о проведении подобных проверок приняли из-за массовых жалоб на то, что детей вместо дюжих мужиков с определенным уровнем спецподготовки, «охраняют» дедушки и бабушки, которые просто отсиживают свои часы и никак не могут отпугнуть преступников. В случае, если человек, призванный обеспечить безопасность ребятишек, распишется в полном неумении, с его организацией могут расторгнуть контракт. Тем более, что, как уверяет Наталья Салогубова, определенный, достаточно высокий уровень конкуренции на этом рынке есть.