В Воронеже деревья рухнули на детскую площадку после удара молнии

Сегодня, 21 августа, около шести часов утра в Воронеже в парке Победы у «Арены» на площадку с детскими аттракционами упали большие деревья. Судя по всему причиной стали ночные дожди с грозами и сильным ветром. Об этом сообщили местные жители в соцсетях. К счастью, в столь раннее время на площадке никого не было.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в Воронежской области обещают на рабочей неделе дожди и грозы.

В ночь на вторник, 22 августа, в Воронежской области будет облачно с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью западный 5-10 м/c, днем северо-западный 8-13 м/c. Ночью +13…+18, днем +22…+27. Конкретно в Воронеже будет недолгий дождь с грозой. Ночью +14…+16, днем +22…+24.

В среду, 23 августа, в Воронежской области будет облачно с прояснениями. Ночью повсеместно, днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью +12…+17, днем +22…+27. В Воронеже ночью прогнозируют кратковременный дождь, днем без существенных осадков. Ночью +14…+16, днем +22…+24.

В четверг, 24 августа, обещают облачную погоду с прояснениями, местами небольшие кратковременные дожди. Ветер северо-западный, 6-11 м/c. Ночью +10…+15, днем +21…+26. В Воронеже пройдет небольшой кратковременный дождь. Ночью обещают +12…+14, днем +21…+23.