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НовостиОбщество21 августа 2023 10:34

В Воронежской области обещают на рабочей неделе дожди и грозы

При этом температура опустится до комфортных +22...+27 градусов
Юрий КОЗЛОВ
На рабочей неделе обещают дожди, так что не стоит выходить на улицу без зонта.

На рабочей неделе обещают дожди, так что не стоит выходить на улицу без зонта.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики дали прогноз погоды на рабочую неделю в Воронежской области. Оказалось, что днем она будет практически идеальной для этого времени года.

- Отступит сильная жара. Случится это за счет того, что наша область оказалась на восточной периферии антициклона, куда закачивает холодный воздух, - рассказал Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра. – Он более тяжелый, поэтому подтекает под более теплый. В результате возникает атмосферный фронт, который и привел к кратковременным, но сильным дождям с грозой в Воронеже и в населенных пунктах возле него. Они будут возможны и на рабочей неделе. В целом это принесет похолодание до комфортных +23…+25 градусов днем. Кстати, недавняя жара была далеко не рекордной. В 2010 году в августе фиксировали +41,5 градусов.

В ночь на вторник, 22 августа, в Воронежской области будет облачно с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью западный 5-10 м/c, днем северо-западный 8-13 м/c. Ночью +13…+18, днем +22…+27. Конкретно в Воронеже будет недолгий дождь с грозой. Ночью +14…+16, днем +22…+24.

В среду, 23 августа, в Воронежской области будет облачно с прояснениями. Ночью повсеместно, днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью +12…+17, днем +22…+27. В Воронеже ночью прогнозируют кратковременный дождь, днем без существенных осадков. Ночью +14…+16, днем +22…+24.

В четверг, 24 августа, обещают облачную погоду с прояснениями, местами небольшие кратковременные дожди. Ветер северо-западный, 6-11 м/c. Ночью +10…+15, днем +21…+26. В Воронеже пройдет небольшой кратковременный дождь. Ночью обещают +12…+14, днем +21…+23.

Также стал известен предварительный прогноз погоды в Воронеже на пятницу, 25 августа. Ночью подует северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/c. Возможен небольшой дождь при +12 градусах. Днем солнце временами будет заходить за облака. Температура повысится до +21 градуса.