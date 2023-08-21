В Воронежской области обещают на рабочей неделе дожди и грозы

На рабочей неделе обещают дожди, так что не стоит выходить на улицу без зонта. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики дали прогноз погоды на рабочую неделю в Воронежской области. Оказалось, что днем она будет практически идеальной для этого времени года.

- Отступит сильная жара. Случится это за счет того, что наша область оказалась на восточной периферии антициклона, куда закачивает холодный воздух, - рассказал Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра. – Он более тяжелый, поэтому подтекает под более теплый. В результате возникает атмосферный фронт, который и привел к кратковременным, но сильным дождям с грозой в Воронеже и в населенных пунктах возле него. Они будут возможны и на рабочей неделе. В целом это принесет похолодание до комфортных +23…+25 градусов днем. Кстати, недавняя жара была далеко не рекордной. В 2010 году в августе фиксировали +41,5 градусов.

В ночь на вторник, 22 августа, в Воронежской области будет облачно с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью западный 5-10 м/c, днем северо-западный 8-13 м/c. Ночью +13…+18, днем +22…+27. Конкретно в Воронеже будет недолгий дождь с грозой. Ночью +14…+16, днем +22…+24.

В среду, 23 августа, в Воронежской области будет облачно с прояснениями. Ночью повсеместно, днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью +12…+17, днем +22…+27. В Воронеже ночью прогнозируют кратковременный дождь, днем без существенных осадков. Ночью +14…+16, днем +22…+24.

В четверг, 24 августа, обещают облачную погоду с прояснениями, местами небольшие кратковременные дожди. Ветер северо-западный, 6-11 м/c. Ночью +10…+15, днем +21…+26. В Воронеже пройдет небольшой кратковременный дождь. Ночью обещают +12…+14, днем +21…+23.

Также стал известен предварительный прогноз погоды в Воронеже на пятницу, 25 августа. Ночью подует северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/c. Возможен небольшой дождь при +12 градусах. Днем солнце временами будет заходить за облака. Температура повысится до +21 градуса.