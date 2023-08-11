Воронежцы стали регистрировать детей дистанционно в десять раз чаще

Дистанционная регистрация не отменяет выдачу бумажных свидетельств Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

– Мы разработали суперсервис для регистрации рождения ребенка через Госуслуги. Теперь маме не обязательно ходить в ЗАГС и куда-то звонить. Вместо этого она может получить медицинское электронное свидетельство в роддоме и сразу же зарегистрировать своего ребенка.

Эту услугу начали предоставлять в январе 2023 года. Тогда через сервис зарегистрировали 73 новорожденных в Воронежской области. В июне их было уже 715.

По словам Марины Севергиной, «бережливый проект» продолжают развивать:

– Чтобы научить людей пользоваться суперсервисом и экономить время для получения услуг, мы сделали чек-листы в виде опросников, памятки, пошаговую инфографику, – все это размещено в женских консультациях, роддомах, соцзащите. Там, где родители появляются еще до рождения малыша.

Отметим, что дистанционная регистрация не отменяет выдачу бумажных свидетельств:

– Люди еще не отвыкли от документов. Хотя электронное свидетельство экономит не только время граждан, но и бюджет, потому что гербовых свидетельств нужно будет заказывать все меньше и меньше. Еще представьте все эти наши папочки, тумбочки, ящики с документами, да еще если семья многодетная. Удобнее, когда все необходимые свидетельства хранятся в электронном виде. Можно не бояться их потерять или забыть.