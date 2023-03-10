160 воронежских семей зарегистрировали «электронных» детей

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Воронежцам стал доступен первый суперсервис ЗАГС. Это электронная регистрация ребенка. Ее преимущества смогли оценить уже 160 семей, которые заочно оформили свидетельство о рождении своим детям.

- С согласия мамы при рождении ребенка еще в роддоме выдается электронная справка, которую загружают в личный кабинет на сайте управления ЗАГС Воронежской области, - рассказала Марина Севергина, руководитель управления. – Там же в личном кабинете мама с согласия папы указывает имя ребенка. Через какое-то время там появляются данные о ребенке. После этого родители могут уже идти за получением бумажного свидетельства о рождении.

Удобство электронной регистрации не только в том, что родители получают услугу, не выходя из дома, но и в том, что информация о рождении ребенка автоматически передается во все инстанции – миграционную службу, МВД, соцзащиту и налоговую службу.