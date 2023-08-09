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НовостиОбщество9 августа 2023 14:35

Президент объявил благодарность главе Новоусманского района Воронежской области

А также руководителю областной строительной инспекции и пяти сотрудникам «РЖД»
Олег КУЗНЕЦОВ
Дмитрий Маслов.

Дмитрий Маслов.

Фото: с сайта администрации Новоусманского района.

Президент России Владимир Путин объявил благодарности семи воронежцам. Наши земляки отмечены за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Соответствующий указ главы государства опубликовали на сайте правовой информации в среду, 9 августа.

Благодарности получили глава Новоусманского района Дмитрий Маслов и руководитель областной строительной инспекции Сергей Болгов. А также пять сотрудников «РЖД»: ведущий инженер Галина Стороженко, машинист-инструктор Лев Колиух, монтер пути Николай Дементьев, ремонтник вагонов Александр Паринов и дежурная по переезду Светлана Перелыгина.

Напомним, недавно Владимир Путин отметил аналогичной благодарностью работу руководителя областного департамента дорожной деятельности Максима Оськина, главы администрации Каширского района Александра Пономарева и еще нескольких жителей нашего региона.