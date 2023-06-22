Глава департамента дорожной деятельности Воронежской области получил благодарность от Владимира Путина

Максим Оськин получил благодарность Владимира Путина за хорошие результаты работы возглавляемого им департамента. Фото: с портала правительства Воронежской области.

Президент России Владимир Путин объявил благодарность руководителю департамента дорожной деятельности Воронежской области Максиму Оськину «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу». Соответствующий документ опубликовали в среду, 21 июня на официальном портале правовых актов.

Видимо, основанием для такого поощрения стало то, что в декабре 2022 года Воронежскую область признали одной из лучших в стране по строительству и ремонту дорог. С 2017 года, когда наш регион начал участвовать в профильном нацпроекте, привели в порядок более 2,5 тысяч километров магистралей областного значения и более 15 крупных мостов и путепроводов.

Президент отметил благодарностью с той же формулировкой работу еще шести воронежских чиновников и работников:

главы администрации Каширского района Александра Пономарёва;

водителя автобазы мэрии Воронежа Сергея Баркова;

директора городской дирекции единого заказчика жилищно-коммунального хозяйства Сакита Абакарова;

руководителя финансового отдела администрации Богучарского района Натальи Бровкиной;

специалиста отдела управы Ленинского района Елены Горбатовой;

техника Воронежского центра диагностики и мониторинга устройств инфраструктуры филиала РЖД Ларисы Сониной.

Напомним, ранее Владимир Путин объявлял благодарность главному художнику Воронежского театра оперы и балета Валерию Кочиашвили. Президент отметил его заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, и многолетнюю плодотворную деятельность.