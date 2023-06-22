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НовостиОбщество22 июня 2023 13:23

Глава департамента дорожной деятельности Воронежской области получил благодарность от Владимира Путина

Президент отметил достигнутые Максимом Оськиным трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу
Олег КУЗНЕЦОВ
Максим Оськин получил благодарность Владимира Путина за хорошие результаты работы возглавляемого им департамента.

Максим Оськин получил благодарность Владимира Путина за хорошие результаты работы возглавляемого им департамента.

Фото: с портала правительства Воронежской области.

Президент России Владимир Путин объявил благодарность руководителю департамента дорожной деятельности Воронежской области Максиму Оськину «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу». Соответствующий документ опубликовали в среду, 21 июня на официальном портале правовых актов.

Видимо, основанием для такого поощрения стало то, что в декабре 2022 года Воронежскую область признали одной из лучших в стране по строительству и ремонту дорог. С 2017 года, когда наш регион начал участвовать в профильном нацпроекте, привели в порядок более 2,5 тысяч километров магистралей областного значения и более 15 крупных мостов и путепроводов.

Президент отметил благодарностью с той же формулировкой работу еще шести воронежских чиновников и работников:

главы администрации Каширского района Александра Пономарёва;

водителя автобазы мэрии Воронежа Сергея Баркова;

директора городской дирекции единого заказчика жилищно-коммунального хозяйства Сакита Абакарова;

руководителя финансового отдела администрации Богучарского района Натальи Бровкиной;

специалиста отдела управы Ленинского района Елены Горбатовой;

техника Воронежского центра диагностики и мониторинга устройств инфраструктуры филиала РЖД Ларисы Сониной.

Напомним, ранее Владимир Путин объявлял благодарность главному художнику Воронежского театра оперы и балета Валерию Кочиашвили. Президент отметил его заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, и многолетнюю плодотворную деятельность.