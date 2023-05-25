Владимир Путин объявил благодарность главному художнику Воронежского театра оперы и балета

Валерий Кочиашвили. Фото: с портала правительства Воронежской области.

Владимир Путин отметил деятельность главного художника Воронежского театра оперы и балета Валерия Кочиашвили. Президент в своем распоряжении объявил ему благодарность за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, и многолетнюю плодотворную деятельность.

В театре оперы и балета Валерий Кочиашвили работает с 1977 года. За это время он оформил более 60 ярких постановок. Даже самые взыскательные критики отмечают безупречный вкус Валерия Георгиевича. Впрочем, звание заслуженного деятеля искусств РФ красноречиво говорит о качестве работы Валерия Кочиашвили.