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НовостиЗвезды25 мая 2023 6:38

Владимир Путин объявил благодарность главному художнику Воронежского театра оперы и балета

Валерий Кочиашвили за время своей работы оформил с безупречным вкусом более 60 постановок
Юрий КОЗЛОВ
Валерий Кочиашвили.

Валерий Кочиашвили.

Фото: с портала правительства Воронежской области.

Владимир Путин отметил деятельность главного художника Воронежского театра оперы и балета Валерия Кочиашвили. Президент в своем распоряжении объявил ему благодарность за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, и многолетнюю плодотворную деятельность.

В театре оперы и балета Валерий Кочиашвили работает с 1977 года. За это время он оформил более 60 ярких постановок. Даже самые взыскательные критики отмечают безупречный вкус Валерия Георгиевича. Впрочем, звание заслуженного деятеля искусств РФ красноречиво говорит о качестве работы Валерия Кочиашвили.