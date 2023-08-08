В воронежском райцентре в столкновении двух автобусов и мотоцикла пострадали два 13-летних мальчика

Дорога после аварии. Фото: телеграм-канал ГУ МВД России по Воронежской области.

Во вторник, 8 августа, в 14.45 в Борисоглебске у дома № 218 на улице Свободы 13-летний подросток, местный житель, на мотоцикле «Рокот» на дороге с односторонним движением врезался в пассажирский автобус «ПАЗ». Он, кстати, был припаркован с нарушением правил стоянки. Затем мотоцикл упал на дорогу и влетел еще под один автобус, который в это время совершал обгон.

Водители автобусов, местные жители 44 и 48 лет, серьезных травм в ДТП не получили. А вот 13-летний мотоциклист и ехавший с ним ровесник, также живущий в Борисоглебске, попали в больницу. Полицейские продолжают выяснять обстоятельства аварии.

Первый автобус выглядит почти невредимым. Фото: телеграм-канал ГУ МВД России по Воронежской области.

У второго автобуса погнута задняя дверь. Фото: телеграм-канал ГУ МВД России по Воронежской области.

Напомним, 7 августа в 20.40 в Новоусманском районе «Дэу-Нексия» врезалась в скутер, который после столкновения разлетелся на кусочки. Водитель мотоцикла чудом выжил, его отвезли в больницу.