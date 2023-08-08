«Мотоциклист родился в рубашке»: очевидцы о водителе разлетевшегося на кусочки скутера

От скутера мало что осталось. Фото: телеграм-канал ГУ МВД России по Воронежской области.

Видео страшного ДТП, случившегося в Новоусманском районе, появилось в паблике «Жители Воронежа» (Мкр.Шилово)». На записи регистратора можно заметить, как после столкновения с иномаркой скутер буквально разлетается на кусочки. Очевидец ДТП с изумлением сообщил, что водитель после мощного удара спокойно встал и пошел. Как говорится в таких случаях, родился в рубашке.

В полиции сообщили, что авария произошла в 20.40 в Новоусманском районе на регулируемом перекрестке трассы «Дон» и 3-го километра поселка 1-е отделение совхоз Масловский - п. Никольское. Стражи порядка установили, что скутером «SYM LX» управлял 49-летний житель Воронежа, а столкнувшимся с ним «Дэу-Нексия» - его 21-летний земляк. Оказалось, что скутерист все же не отделался легким испугом. С травмами он попал в больницу.

«Дэу» после аварии. Фото: телеграм-канал ГУ МВД России по Воронежской области.

Полицейские продолжают выяснять обстоятельства аварии.