В Воронеже возобновляет работу экопункт в парке «Дельфин»

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Хорошие новости сообщили в администрации пунктов приема вторсырья «Седьмой лепесток». С 10 августа возобновляет работу экопункт в парке Дельфин по адресу: ул. Остужева, 2.

Режим у павильона остается прежний:

Со среды по воскресение с 12:00 до 20:00, перерыв: 15:30-16:00

Воронежцы также могут сдать на переработку вторсырье по другим адресам:

ул. Беговая, 158

ул. Моисеева, 65

ул. 60 Армии, 22а

Они работают со вторника по субботу с 8:30 до 16:40, перерыв: 12:00-12:40

- Очень просим, по-прежнему, не оставлять вторичное сырьё у закрытых павильонов. У нас нет возможности ежедневно приезжать и убирать это, надеемся на ваше понимание, - обратились к горожанам администраторы. - Ящики, которые мы установили возле экопунктов, предназначены для вторичного сырья в пакетах, но там встречается всё: мусор, разбросанное грязное сырье, остатки еды, такое мы сразу выбрасываем, пожалуйста, уважайте наш труд.

Напомним, ранее в департаменте ЖКХ рассказали о судьбе городских экологических проектов.