Не мусор: куда в Воронеже сдать вторичное сырье и есть ли будущее у экоцентров

Все это можно сдать на переработку Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

На прошлой неделе «экологичных» воронежцев расстроила новость – в городе закрылись семь из 11 пунктов приема вторичного сырья «Седьмой лепесток». За два года проект полюбился горожанам и нашел своих постоянных клиентов. Причем многие приносят вторсырье вовсе не ради прибыли (плата за него скорее символическая), а из желания сделать планету чище. За время существования проекта павильоны открылись во всех районах города и даже в пригороде.

ЭКОПРОЕКТЫ ОБРЕЧЕНЫ НА ВЫМИРАНИЕ?

На этом фоне новость, что в городе осталось всего пять экопунктов «Седьмой лепесток», потрясла воронежцев. Поскольку сроков открытия и вообще перспектив дальнейшего приема вторсырья в «Седьмом лепестке» не озвучивают, то распространились слухи, будто проект оказался на грани закрытия. Справедливости ради скажем – не пустые. В конце прошлого года с финансовыми трудностями столкнулся и другой волонтерский проект - экопункт «Собиратор». Его организаторы сообщили, что денег на аренду помещения практически не осталось. Жизнь «Собиратора» удалось продлить лишь за счет пожертвований горожан.

Только начавшие втягиваться в процесс раздельного сбора и сортировки отходов воронежцы всерьез забеспокоились – не финал ли это «экологической» истории. «Комсомолка» обратилась за разъяснениями в департамент ЖКХ области.

Чиновники пояснили, что причины сокращения количества экопунктов «Седьмой лепесток» кроются в нестабильности рынка вторичных материальных ресурсов и трудности по найму персонала. Желающих идти работать в пункт приема вторсырья за небольшую зарплату немного.

В департаменте отмели сомнения в дальнейшей судьбе проекта:

- Реализация проекта «Седьмой лепесток» однозначно будет продолжена в случае положительной динамики развития рынка вторсырья, в противном случае возможен иной формат работы.

На наш вопрос о возможности поддержки экологических проектов типа «Седьмой лепесток» и «Собиратор» в департаменте сообщили, что финансирование коммерческих проектов (коими они, по словам чиновников, являются) не предусмотрено. Единственная помощь, которую может оказать правительство – участие в конкурсах на получение грантов.

Фото департамента ЖКХ области Фото: Предоставлено

РАЗДЕЛЯТЬ ПО ЦВЕТАМ

Конечно, не каждый воронежец готов тратить свое время, чтобы кропотливо неделями сортировать и собирать по пакетам разные фракции вторичного сырья, а потом везти все это в пункт приема ради скромного «гонорара». Гораздо больше горожан согласны разделять отходы и относить их в места сбора рядом с домом, по пути на работу, даже бесплатно. Но как это сделать? Ведь сегодня контейнерные площадки для раздельного сбора отходов есть не у каждого дома. Да и пользоваться ими умеют не все. Зачастую граждане сбрасывают мусор, не обращая внимания на надписи на контейнерах. От вида такого «раздельного» сбора даже у сознательных воронежцев опускаются руки: есть ли смысл сортировать, если все в итоге окажется в общей куче?!

- Управы районов постепенно проводят реконструкцию контейнерных площадок, оборудуя их контейнерами для раздельного накопления ТКО, - рассказали «КП-Воронеж» в департаменте ЖКХ области. - Контейнеры с зеленой цветовой индикацией предназначены для сухих отходов, подлежащих переработке. Это бумага, картон, металл, стекло, упаковка тетрапак. В контейнеры-сетки оранжевого цвета можно сложить отходы из пластика и полиэтилена. Их упаковка должна иметь маркировку национальным знаком соответствия, содержащим цифровой код и (или) буквенное обозначение материала, из которого изготавливается. Контейнеры с серой цветовой индикацией предназначены для смешанных отходов - пищевых, средств гигиены, текстиля, одноразовой посуды и прочих отходов из пластика, за исключением отходов, складируемых в контейнеры-сетки.

БОЛЬШЕ ФРАКЦИЙ – В ЭКОЦЕНТРАХ

Гораздо больше фракций принимают экопункты – «Седьмой лепесток», «Собиратор» и «Зеленый дом». Они принимают ПЭТ-тару (пластиковые бутылки и флаконы) и крышки от нее, флаконы от бытовой химии, полиэтиленовую пленку, алюминиевые банки, жесть, стекло, бумагу, картон, журналы, гофрокартон, картонные упаковки от яиц, упаковку тетрапак, кувшины от молока, мобильные телефоны и планшеты, бытовую и оргтехнику, компьютеры, мониторы, электроплаты, одежду, ветошь.

В «Собираторе» кроме этого набора принимают еще и упаковку из полипропилена с маркировкой РР05, полимерную упаковку от яиц, блистеры от лекарств.

Периодически в городе устраиваются экологические акции (например, «ЭлектроВесна»), по сбору редких фракций.

Что касается токсичных отходов – ртутных ламп, разбитых термометров и тех же батареек, то организовать контейнер для их сбора обязана управляющая компания или управа района, сообщили в департаменте.