В Воронеже до конца июля закрылись шесть из 11-ти экопунктов «Седьмой лепесток»

Фото департамента ЖКХ области
Фото: Предоставлено
Администрация проекта по сбору вторичного сырья «Седьмой лепесток» сообщила о временном закрытии всех экопунктов в Воронеже, кроме пяти. Они прекращают принимать материалы с 12 июля до конца месяца.
Работать продолжат павильоны, расположенные по адресам:
ул. Беговая, 158
ул. Моисеева, 65
ул. 60 Армии, 22а
ул. Южно-Моравская, 21а
ул. Старых Большевиков, 92
При этом воронежцев попросили не оставлять вторичное сырьё у закрытых павильонов, поскольку у сотрудников нет возможности ежедневно приезжать и убирать его.
Причина закрытия – финансовые трудности, с которыми столкнулся экологический проект, уже ставший популярным среди горожан. В этом году он отмечает двухлетие. За это время в городе открылись 11 пунктов приема вторичного сырья.
Сейчас проект оказался на грани закрытия из-за отсутствия финансирования, поскольку существует лишь за счет инвестиций учредителей.