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НовостиОбщество16 июля 2023 14:04

В Воронеже до конца июля закрылись шесть из 11-ти экопунктов «Седьмой лепесток»

Проект столкнулся с серьезными финансовыми трудностями
Ирина КАЗАНИНА
Фото департамента ЖКХ области

Фото департамента ЖКХ области

Фото: Предоставлено

Администрация проекта по сбору вторичного сырья «Седьмой лепесток» сообщила о временном закрытии всех экопунктов в Воронеже, кроме пяти. Они прекращают принимать материалы с 12 июля до конца месяца.

Работать продолжат павильоны, расположенные по адресам:

ул. Беговая, 158

ул. Моисеева, 65

ул. 60 Армии, 22а

ул. Южно-Моравская, 21а

ул. Старых Большевиков, 92

При этом воронежцев попросили не оставлять вторичное сырьё у закрытых павильонов, поскольку у сотрудников нет возможности ежедневно приезжать и убирать его.

Причина закрытия – финансовые трудности, с которыми столкнулся экологический проект, уже ставший популярным среди горожан. В этом году он отмечает двухлетие. За это время в городе открылись 11 пунктов приема вторичного сырья.

Сейчас проект оказался на грани закрытия из-за отсутствия финансирования, поскольку существует лишь за счет инвестиций учредителей.