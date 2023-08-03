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НовостиОбщество3 августа 2023 11:51

В Воронеже заместитель главы региональной ГИБДД уехал на повышение

На место Алексея Дерусова уже назначили преемника – Виталия Рыженина
Олег КУЗНЕЦОВ
Алексей Дерусов.

Алексей Дерусов.

Фото: с сайта ГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области.

В руководстве управления ГИБДД Воронежской области произошли кадровые изменения. Заместитель главы ведомства Алексей Дерусов, работавший на этой должности с июня 2020 года, уехал на повышение в другой регион России. Причем, по неофициальной информации, в один из самых неспокойных – Херсонскую область. Аналогичная командировка, например, стоила жизни бывшему заместителю начальника региональной ГИБДД, полковнику Сергею Постовалову.

С 1 августа на месте Дерусова трудится Виталий Рыженин. Ранее он был командиром отдельного батальона ДПС ГИБДД по Воронежу.