Бывший заместитель начальника полиции Воронежской области погиб в ходе СВО

Сергей Постовалов погиб в ходе СВО, выполняя служебный долг. Фото: телеграм-канал ГУ МВД России по Воронежской области.

В Воронеже похоронят полковника внутренней службы, бывшего заместителя начальника регионального ГУ МВД Сергея Постовалова. Он погиб 10 июня при выполнении служебного долга в ходе специальной военной операции. Сергею Александровичу было 53 года.

21 июня в 10.00 в Воронежском концертном зале (улица Театральная, 17) пройдет траурная церемония. Туда могут прийти все, кто хочет простится с Сергеем Александровичем. Панихида состоится совсем рядом, в Покровском соборе (улица Бехтерева, 36), начнется она в 12.00.

Сергея Постовалова похоронят с отданием всех воинских почестей на Аллее Героев Коминтерновского кладбища (Московский проспект, 31/2).