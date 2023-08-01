В Воронеже пропали без вести две пенсионерки с потерей памяти

Раису Панченко ищут вторые сутки. Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

В Воронеже волонтеры отряда «Лиза Алерт» попросили помощи в поисках 83-летней Раисы Панченко (девичья фамилия Бобрешова) и 73-летней Людмилы Роцупкиной (Холоповой). Обе пенсионерки страдают периодической потерей памяти и плохой ориентацией в пространстве.

Раиса Емельяновна ушла из дома 31 июля, с тех пор родственники о ней ничего не знают. Приметы пожилой женщины: рост 160 сантиметров, худощавая, карие глаза, седые волосы. 31июля была одета в серо-бежевое пальто, черные брюки, темно-коричневые сапоги и серую шапку.

Всех, кто что-либо знает о том, где сейчас находится Раиса Емельяновна, просят позвонить по телефонам 8 (800) 700-54-52 или в службу спасения 112.

73-летняя Людмила Рощупкина пропала 1 августа, вроде бы рано беспокоиться, однако она ушла из дома в неизвестном направлении без обуви, в одних носках.

Приметы Людмилы Петровны: рост 176 сантиметров, плотное телосложение, темно-русые волосы с проседью, зеленые глаза. Была одета в розовую кофту и серые штаны с рисунком, на ногах были темные носки.

Людмила Рощупкина ушла из дома в одних носках. Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

Всех, кто что-либо знает о том, где она сейчас, просят позвонить по телефонам: 8-961-182-95-90, 8-800-700-54-52 или 112.

Напомним, в Воронеже также разыскивают пропавшего без вести 27-летнего Артема Терещенко. Молодой человек исчез 27 июля.