В Воронеже ищут пропавшего без вести 27-летнего парня

Ориентировка волонтеров

Волонтеры попросили жителей Воронежа помочь найти 27-летнего Артема Терещенко, который не подает вестей с 27 июля. Ориентировку на молодого человека опубликовали в сообществе поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте» августа.

Известны его приметы: он ростом 175 см, худощавого телосложения. У него темно-русые волосы и карие глаза. В день исчезновения был одет в голубые футболку и шорты, на ногах - черные шлепки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Артема Терещенко, просят позвонить по бесплатным номерам 8-800-700-54-52 (волонтеры) или 112 (служба спасения).