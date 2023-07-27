В Воронеже с 1 августа у 20 маршруток появятся новые остановки

Новые остановки автобусов появятся в микрорайоне ВАИ, на улице Острогожской, в Советском районе, а также в Масловке и в Никольском. Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

С 1 августа у 20 воронежских маршруток появятся дополнительные остановки.

У домов N17/26 по ул. Шидловского (микрорайон ВАИ) с начала последнего месяца лета можно будет выйти пассажирам автобусов №№ 6, 36, 41, 43, 56, 86. Новую остановку назвали ООТ «Пограничный проезд».

У дома N170/5 по ул. Острогожская с 1 августа будет остановка «Школа № 103». Там должны открывать двери водители маршрутов №№ N 21, 23 (бывший 113кш), 24 (бывший 113кт) и 73 (бывший 113).

В Советском районе новая остановка появится у дома N 46 по улице Героев Сибиряков. Она будет называться «Кооперативная». Там должны выпускать пассажиров водители автобусов №№ 15, 76 и С76.

Маршрутки № 78 будут открывать двери в микрорайоне Никольское у дома № 14 по переулку Хуторской. Остановка будет называться по имени переулка.

Сразу две новые остановки появятся в микрорайоне Масловка. Автобусы №№ 22 и 87 будут выпускать пассажиров у домов N181/436 по ул. 206 Стрелковой Дивизии. Эта остановка будет называться: «улица Лызлова». А у домов N115/356 по ул. 206 Стрелковой Дивизии будут тормозить маршрутки №№ 22, 48, 79 и 87. Правда, здесь, на переулке Звездный, водители остановят машины только, если их заранее об этом попросить.

Напомним, под Воронежем на время ремонта переехала остановка у Сити-Парка «Град».