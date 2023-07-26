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НовостиОбщество26 июля 2023 7:23

У Сити-парка «Град» под Воронежем изменится место посадки пассажиров

От «Ашана» оно «переедет» к входной зоне «М.Видео»
Юрий КОЗЛОВ
Остановка теперь будет немного левее.

Остановка теперь будет немного левее.

Фото: Сити-парк «Град» Воронеж ВКонтакте.

У Сити-парка «Град», формально относящегося к Рамонскому району, поменяется место остановки. Посетителям, привыкшим садиться в автобусы у «Ашана», теперь придется ждать транспорта у входной зоны «М.Видео». Кроме того, киоски «Блинчик», «Смак», «ЧебурекМи» и «Табакерка» тоже «переедут» к новому месту остановки. Что логично – людям удобнее в ожидании автобуса, если проголодались, далеко не ходить за едой.

Все эти изменения связаны с затеянным в «Граде» ремонтом. После его окончания остановку и киоски обещают вернуть на прежнее место.