В Воронеже 20 спасателей на пяти пожарных машинах тушили полыхающий дом

Пожар потушили через 25 минут после вызова. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

В ночь на воскресенье, 23 июля, в Левобережном районе тушили сильный пожар. Горел двухквартирный дом на улице Витебской размеров 8 на 8 метров.

- Об этом ЧП в дежурную часть сообщили в 2.15. Для его ликвидации выехали 20 наших сотрудников на пяти пожарных машинах. Огонь бушевал в одной из комнат площадью в 12 квадратных метров. Пожар ликвидировали в 2.40. К счастью, никто не пострадал, - рассказали в региональном ГУ МЧС.

Напомним, 22 июля в 19.15 загорелся гараж на улице Черняховского Ленинского района. Его быстро потушили, но стоявшая там «Шевроле-Нива» к тому времени была уничтожена огнем.