В Воронеже в гараже сгорела «Шевроле-Нива»

Место ЧП. Фото: t.me/typicalvoronezh

В субботу, 22 июля, около 19.15 в Ленинском районе на улице Черняховского случился пожар в гараже.

- Звонок в дежурную часть, в котором сообщили о возгорании, поступил в 19.18. На место ЧП выезжали восемь наших сотрудников на двух пожарных машинах. Огонь потушили в 19.35. Однако находившаяся в гараже «Шевроле-Нива» к тому времени сгорела, - рассказали в региональном управлении МЧС.

Напомним, 22 июля в 13.19 в центре Воронежа произошел пожар в ресторане De Bassus. Там вспыхнуло масло на плите, ЧП обошлось без пострадавших.