В центре Воронежа произошел пожар в ресторане

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22 июля днем произошел пожар в центре Воронежа. Огнеборцев вызвали на Плехановскую: горел ресторан De Bassus. Снимки очевидцы запостили в городских пабликах в соцсетях.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного МЧС в 13.19. Тушить ресторан приезжали три пожарных расчета. Огонь потушили в 13.55. По данным ГУ МЧС России по Воронежской области, никто не пострадал, причиной пожара стало вспыхнувшее на электрической плите масло.

Ранее сайт VRN.KP.RU сообщал о пожаре в Поворинском районе, где пострадал несовершеннолетний мальчик