В Воронежской области на пожаре пострадал несовершеннолетний мальчик

21 июля огнеборцев вызвали тушить пожар в Поворинском районе. Горел дом площадью 64 квадратных метра в селе Самодуровка. Вызов на пульт дежурного МСЧ поступил в 11.16.

- Пожар тушили 10 человек на трех машинах. Его ликвидирован в 12.59. В результате пожара обрушилась кровля в доме и объединенных гараже с сараем. Пострадал мальчик 2013 года рождения, - сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области.

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