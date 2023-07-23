В центре скандала с избиением девочки в Воронеже оказалась семья блогерши с двумя миллионами подписчиков

В региональном управлении Следственного комитета выясняют, что же на самом деле случилось в парке «Олимпик». Фото: из архива «КП»

Скандал вокруг избиения девочки в воронежском парке «Олимпик» получил неожиданное развитие. Оказалось, что мамой ребенка является известная блогерша Наталья М., имеющая два миллиона подписчиков. Женщина разместила несколько сториз, в котором заявляла, что история раздута для хайпа, а на самом деле с ее дочерью все в порядке. И даже выложила фото девочки без синяков и ссадин.

Напомним, в субботу, 22 июля, в соцсетях разместили жуткую историю о том, как мужчина избивал девочку руками и ногами за то, что она не могла ездить на велосипеде. Наталья М. утверждает, что в расправе над дочерью обвиняют ее мужа, с которым она прожила десять лет и который никого никогда не обижал.

Кто говорит правду, сейчас разбираются сотрудники Следственного комитета.