Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия22 июля 2023 17:13

В воронежском парке мужчина избил девочку из-за неумения кататься на велосипеде

Следователи начали проверку инцидента
Ярослав ИВАНОВ

Воронежские следователи разберутся в истории с избиением ребенка взрослым. Сообщения о шокирующем инциденте появились в воронежских соцсетях днем 22 июля. Горожане возмутились, когда увидели, как в спортивно-оздоровительном комплексе «Олимпик» мужчина избивал девочку руками и ногами из-за того, что у нее не получалось кататься на велосипеде. На крики ребенка собрались прохожие, после чего мужчина скрылся на машине.

- В рамках доследственной проверки будут установлены все обстоятельства происшествия и дана оценка действиям мужчины, - сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.