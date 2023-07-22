В воронежском парке мужчина избил девочку из-за неумения кататься на велосипеде

Воронежские следователи разберутся в истории с избиением ребенка взрослым. Сообщения о шокирующем инциденте появились в воронежских соцсетях днем 22 июля. Горожане возмутились, когда увидели, как в спортивно-оздоровительном комплексе «Олимпик» мужчина избивал девочку руками и ногами из-за того, что у нее не получалось кататься на велосипеде. На крики ребенка собрались прохожие, после чего мужчина скрылся на машине.

- В рамках доследственной проверки будут установлены все обстоятельства происшествия и дана оценка действиям мужчины, - сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.