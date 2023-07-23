В центре Воронежа «Рено» столкнулась с «Шевроле-Нива» и врезалась в жилой дом

«Рено» после удара в дом. Фото: телеграм-канал ГУ МВД России по Воронежской области.

В воскресенье, 23 июля, около восьми часов утра у дома № 44 на улице Кольцовской в районе пешеходного перехода случилась авария. 42-летний местный житель, руливший автомобилем «Рено-Лагуна», врезался в «Шевроле-Нива», которой управлял 20-летний воронежец. Французская иномарка после удара вылетела на тротуар и врезалась в жилой дом.

ДТП случилось у «зебры». Фото: телеграм-канал ГУ МВД России по Воронежской области.

Водителям обоих машин госпитализация не потребовалась, похоже, они отделались легким испугом. А вот автомобилям, конечно, предстоит серьезный ремонт. Полицейские продолжают выяснять обстоятельства аварии.

У «Шевроле-Нивы» разбита фара. Фото: телеграм-канал ГУ МВД России по Воронежской области.

Напомним, 22 июля случилась еще одна авария с участием «Рено». 69-летняя автоледи, рулившая этой машиной, в Панино при движении задним ходом сбила двух стоявших на тротуаре пешеходов, их отвезли в больницу.