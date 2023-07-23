В Воронежской области пенсионерка на «Рено» сбила на тротуаре двух человек

Сбитых пешеходов отвезли в больницу. Фото: Олег ЗОЛОТО

В субботу, 22 июля, в 12.40 в поселке Панино у дома № 1А на улице Советской случилось ДТП. 69-летняя местная жительница, рулившая автомобилем «Рено-Дастер», при движении задним ходом, сбила двух пешеходов, стоявших на тротуаре. 69-летний мужчина и 34-летняя женщина получили тяжелые травмы. Их отвезли в больницу. Полицейские выясняют, почему пожилая автоледи не убедилась, что сзади никого нет, прежде чем приступить к маневру.

- Всего 22 июля в Воронежской области случилось 82 ДТП, из них 42 – в Воронеже, 28 – на дорогах в районах и 12 – на федеральных трассах. В восьми авариях получили травмы девять человек, - сообщили в региональном ГУ МВД.