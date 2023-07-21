В Воронежском медиафоруме участвовали эксперты из пяти стран

Так представители воронежских СМИ оценили медиафорум. Фото: предоставлено организаторами

На XI Воронежском открытом медиафоруме, проходившем с 19 по 21 июля, обсуждали немало острых тем. Представители местных СМИ обменялись опытом и узнали много нового от гостей мероприятия.

В первый день форума провел разбор соцсетей воронежских СМИ медиаэксперт Александр Широких в рамках своего семинара. Параллельно о монетизации опыта в журналистике рассказал Евгений Сазонов, заместитель главного редактора федеральной «Комсомольской правды».

Адвокат АК «Бородин и Партнеры» Алексей Азаров показал в ходе общения с журналистами, какую угрозу медиабизнесу представляет фототроллинг.

Диджей «Европы Плюс» Алекс Мануйлов рассказал об особенностях музыкального радиовещания в масштабах России. Секретарь Союза журналистов России, основатель коммуникационного агентства Breaking Trends («Переломные Тенденции») Юлия Загитова поделилась опытом по продвижению личного бренда.

Завкафедры инфокоммуникационных технологий института компьютерных наук НИТУ МИСИС Ксения Кузнецова посвятила свое выступление модной теме нейросетей. Журналист, телевизионный ведущий Павел Селин рассказал о секретах производства современного документального кино, которым он сейчас вплотную занимается.

В финале первого дня XI медиафорума прошла творческая дискуссия, посвященная особенности работы российских и зарубежных СМИ в период СВО. Ее провел известный телеведущий «РЕН ТВ» Игорь Прокопенко.

Второй день медиафорума был целиком посвящен военной журналистике. Руководители института развития общественных отношений стран Центральной Азии Игорь Итибаев и Калдан Эрназарова, а также блогер, активист и общественный деятель Альжан Исмагулов рассказали об особенностях отражения событий СВО в Кыргызстане и Казахстане. С информацией об освещении специальной военной операции в Европе выступила Дане Чанкович, лидер общественного движения «Выбор наш» в Боснии и Герцеговине.

Медиаюрист Светлана Кузеванова сообщила об изменениях в законодательстве, регулирующем работу СМИ. А Игорь Прокопенко стал модератором панельной дискуссии «Современные информационные войны на Евразийском пространстве: реалии и перспективы».

Игорь Прокопенко рассказал на медиафоруме об особенностях работы во время СВО и о современных информационных войнах. Фото: предоставлено организаторами

Заключительный день был посвящен неформальному общению, в ходе которой представители воронежских СМИ поломали головы над сложными вопросами интеллектуальной викторины. Итогом медиафорума стало как повышение профессионального уровня его участников, так и укрепление неформальных связей внутри воронежского журналистского сообщества.