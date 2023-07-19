На открытии Воронежского медиафорума журналистам дал мастер-класс шеф-редактор федеральной «Комсомолки»

Евгений Сазонов делится опытом с воронежскими журналистами Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В столице Черноземья 19 июля открылся XI Воронежский медиафорум. На него съехались не только действующие журналисты региональных СМИ, но и акулы пера федеральных изданий.

Первым мастер-класс корреспондентам и блогерам дал шеф-редактор медиахолдинга «Комсомольская правда» Евгений Сазонов. Как признался Евгений Александрович, ему было приятно вернуться в Воронеж, который был для него родным 12 лет – пока он учился в ВГУ, работал в воронежской редакции «КП», а потом возглавил ее.

- Все, чему я научился, все, чего я достиг, – благодаря работе в воронежской редакции! – отметил теперь уже шеф-редактор федеральной «Комсомолки».

Евгений Сазонов разложил «по полочкам» механизм успешной, а главное, прибыльной работы в журналистике. Вроде бы банальная мысль, но нужно писать интересно. Быть неравнодушным. Цепляться к любому, даже, казалось бы, на первый взгляд, незначительному факту, подойти к нему с нестандартной стороны. Не пренебрегать личными историями: даже из забавных нюансов жизни могут вырасти интересные материалы.

В итоге 1,5 часа встречи, построенной на конкретных примерах, пролетело незаметно.

Евгений Сазонов делится опытом с воронежскими журналистами Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В первый день медиафорума своими фишками с репортерами поделились диджей радио «Европа Плюс» Алекс Мануйлов, журналист, телеведущий, автор и режиссер документальных фильмов Павел Селин, секретарь Союза журналистов России Юлия Загитова. Вечером выступит журналист, писатель, документалист, телеведущий, автор еженедельной информационно-аналитической программы «Военная тайна» Игорь Прокопенко. А завтра, 20 июля, воронежских журналистов ждут еще лекции и мастер-классы журналистов Наташи Йованович (Сербия), Дане Чанковича (Босния и Герцеговина) и других экспертов медиасферы.