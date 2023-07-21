Жители воронежского села смогли договориться с администрацией Хоперского заповедника о рыбалке и сборе грибов

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Глава Новохоперского района Воронежской области прокомментировал конфликт администрации Хоперского заповедника с жителями села Варварино. По словам Виктора Королева, дальнейшей конфронтации удалось избежать. Напомним, селяне возмутились введенным новым руководством заповедника запретом на рыбалку и сбор грибов для местных.

- Я лично встречался с варваринцами, выслушал их позицию. Люди говорят, что всегда рыбачили и собирали грибы на охраняемой территории, и старый директор разрешал это, - рассказал Виктор Королев. – Так продолжалось и при новом директоре. Проблемы начались, когда сменилась команда – пришел новый директор по безопасности, который начал штрафовать местных за пребывание на территории заповедника.

Возмущенные люди обратились за защитой к чиновникам. С точки зрения закона, нахождение на охраняемой территории запрещено, но, по мнению главы района, с жителями всегда лучше договориться:

- Подписали бы соглашение с ними. Ну сколько там рыбаков? Пять, шесть? И не будет никаких вопросов. Всегда лучше вести диалог, это мое мнение.

Виктор Королев заверил, что сейчас ситуация в селе стабилизировалась и конфликт сошел на нет.