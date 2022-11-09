В Воронежской области работники Хоперского заповедника написали жалобу на руководство

В Хоперском заповеднике разгорелся большой скандал. Фото: с сайта Хоперского заповедника.

Работники Хоперского заповедника подали в Минприроды России массовую жалобу на руководство учреждения. Ее текст опубликовали в Telegram-канале «Доброволец – Центр мониторинга городской среды».

Сотрудники заповедника заявили о хамском обращении, угрозах увольнения, кумовстве и о том, что им не оплачивают работу в выходные. А еще, по их словам, бронь от частичной мобилизации выдали только родственникам руководства. И еще в жалобе утверждают: на охраняемой территории заповедника постоянно рыбачат, и никто по этому поводу ничего не делает.

В обращении сообщают, что ранее работники направляли коллективные жалобы в региональную трудовую инспекцию и прокуратуру, после чего им якобы пригрозили увольнением. И просят провести проверку в заповеднике.

А жители села Варварино, примыкающего к заповеднику, жалуются на то, что им не позволяют спокойно собирать грибы и ягоды и рыбачить. И якобы штрафуют их за это на солидные суммы.

В заповеднике сказали, что директор сейчас находится на больничном, а его главный заместитель – где-то на территории. Суть жалобы согласилась прокомментировать заместитель директора по финансовым вопросам Наталья Селиванова:

- По поводу жалоб жителей Варварино – никого мы не штрафуем за сбор грибов и ягод на территории лесхоза, не входящего в заповедник. На нашей же территории это нельзя делать по закону. Есть у нас озеро Гнилое – на одном берегу можно свободно рыбачить и купаться местным жителям. На другом нельзя – это уже заповедник. Так что альтернатива, где собирать грибы и ягоды, у людей есть.

Что касается жалоб на угрозы увольнений и браконьеров. Да, достаточно много нарушений – незаконной охоты и рыбалки в заповеднике. И это связано с откровенным саботажем со стороны некоторых наших сотрудников, занимающихся охраной. Опергруппа ловит браконьеров, а наши же инспекторы отказываются быть понятыми. Уходят во время работы на территорию, а могут пойти на самом деле заниматься своими делами. Говорим о внедрении телефонов, по которым можно определить их местонахождение – воспринимают это в штыки. До недавнего времени на 28 сотрудников охраны приходилось всего 12 административных протоколов на нарушителей в год – это говорит о том, что, скорее, делали видимость работы.

По поводу кумовства. У одного из инициаторов жалобы в заповеднике работают трое родственников. У меня муж – заместитель директора по охране заповедника, но проходила проверка, в ходе которой конфликта интересов не выявили. Мы друг другу никак напрямую не подчиняемся. И в отсутствие директора ни он, ни я не можем выполнять его полномочия.

И в отношении брони на мобилизацию. Мы подали заявку на пять сотрудников. Немного, но подавляющему большинству наших сотрудников уже за 50 лет, и они все равно под частичную мобилизацию не попадают.

Мы сами заинтересованы в приезде комиссии Минприроды, чтобы специалисты ведомства помогли нам в решении проблем. О результатах их визита планируем сообщить дополнительно.